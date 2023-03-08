Андрей Чибис провел встречу с ветеранами педагогического труда Мурманской области

Встреча с ветеранами педагогического труда вышла теплой. Фото: правительство Мурманской области

7 марта губернатор Андрей Чибис в рамках Года педагога и наставника провел встречу с ветеранами педагогического труда Мурманской области.

- Выражаю слова благодарности за ваше служение. Президент Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. И это не случайно. В наши дни вопросы воспитания становятся все актуальнее. Ценность учителя – человека, который не просто учит, а помогает искать новые знания, анализировать и рационально использовать их – дорогого стоит, - отметил Андрей Чибис.

С участниками глава региона обсудил актуальные направления в сфере образования, строительство новых школ, центров дополнительного образования, объединения вузов, патриотического воспитания молодежи и т.д.

Напомним: в Мурманской области откроются 24 образовательных пространства «Уникум». Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, первые из них будут готовы уже в начале марте.

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