Из горящего деревянного дома в Мурманске эвакуировали семь человек и вынесли газовые баллоны

В пожаре никто из жильцов дома не пострадал. Фото: МЧС по Мурманской области

Около девяти вечера 7 марта в Мурманске случился пожар в двухэтажном деревянном доме №38 на улице Павлова.

- Сгорели личные вещи, предметы мебели, электроприборы на кухне, нарушено остекление, обгорели стены и потолок на общей площади 7 квадратных метров. Закопчены санузел и коридор на общей площади 12 квадратных метров. Эвакуированы семь человек, пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В сети появилась информация об утечке газа и даже его взрыве, однако начальник пресс-службы МЧС региона Дина Рыгина сообщила, что она не соответствует действительности: спасатели оперативно вынесли из горящего дома два газовых баллона. Пожар ликвидировали в 23.15.

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