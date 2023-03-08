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НовостиОбщество8 марта 2023 8:07

Министр юстиции Мурманской области отмечена благодарностью президента

Документ Ксении Зинатуллиной передал губернатор Андрей Чибис
Ника СВЕТЛОВА
Награду Ксении Зинатуллиной передал Андрей Чибис. Фото: правительство Мурманской области

Награду Ксении Зинатуллиной передал Андрей Чибис. Фото: правительство Мурманской области

Президент РФ отметил благодарностью министра юстиции Мурманской области Ксению Зинатуллину. Документ ей вручил губернатор Андрей Чибис.

- Глава ведомства удостоена высокой награды за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу, - отметили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Напомним: в Кандалакше новый ФОК открыли вместе с министром спорта Олегом Матыциным. Комплекс построен по поручению президента России.

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