Из-за ДТП с фурой перекрыли дорогу на Териберку

Фуру развернуло поперек дороги. Фото: vk.com/my_teriberka

Вечером 7 марта дорогу на Териберку закрыли, но причиной стала не плохая погода. С 19.00 водители не могли проехать по участку с 0 по 38,260 километры из-за аварии.

- Фура перегородила дорогу в Териберку: район 15 километра от развилки. В сторону фуры выдвинулась техника для ее вызволения, - сообщил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (18+).

Дорогу открыли к 20.00.

Напомним: в Териберке проснулся Батарейский водопад. Первые струи воды заметили еще до наступления календарной весны.

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