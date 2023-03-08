Из-за ДТП с фурой перекрыли дорогу на Териберку

Фуру развернуло поперек дороги. Фото: vk.com/my_teriberka
Вечером 7 марта дорогу на Териберку закрыли, но причиной стала не плохая погода. С 19.00 водители не могли проехать по участку с 0 по 38,260 километры из-за аварии.
- Фура перегородила дорогу в Териберку: район 15 километра от развилки. В сторону фуры выдвинулась техника для ее вызволения, - сообщил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (18+).
Дорогу открыли к 20.00.
Напомним: в Териберке проснулся Батарейский водопад. Первые струи воды заметили еще до наступления календарной весны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru