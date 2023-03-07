Власти Ковдора и Апатитов дали ответ о создании исправительных центров УФСИН в городах

В мэриях городов ответили северянам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах и Ковдоре планируется создание исправительных центров УФСИН, в которых преступивших закон северян будут перевоспитывать трудом.

Представители управления провели встречи с местными жителями, на которых рассказали о планах, и у северян есть опасения. В первую очередь, что учреждения будут находиться вблизи жилых домов. В мэриях городов ответили северянам.

- Вопрос о месте размещения исправительного центра прорабатывается, окончательного решения не принято, - отметили в администрации Апатитов.

Аналогичный ответ дали в Ковдоре.

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