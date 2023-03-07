8 марта в Мурманской области ожидаются крепкие морозы

9 марта температура воздуха существенно не изменится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Международный женский день в Мурманской области сохранятся крепкие морозы, так что стоит кутаться потеплее. Похолодает до -33 градусов.

- 8 марта погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. Местами ожидается небольшой снег, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -20-25, при прояснениях -28-33, днем -10-15, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

9 марта температура воздуха существенно не изменится.

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