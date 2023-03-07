8 марта в Мурманской области ожидаются крепкие морозы

9 марта температура воздуха существенно не изменится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Международный женский день в Мурманской области сохранятся крепкие морозы, так что стоит кутаться потеплее. Похолодает до -33 градусов.
- 8 марта погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. Местами ожидается небольшой снег, изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -20-25, при прояснениях -28-33, днем -10-15, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
9 марта температура воздуха существенно не изменится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru