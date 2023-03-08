«Сердечники лежат в коридоре!» Жители Кировска пожаловались на условия в Апатитско-Кировской ЦГБ

В минздраве региона провели проверку и отреагировали на жалобу. Фото: Ирина Образцева

Северяне пожаловались губернатору Мурманской области на условия в Апатитско-Кировской ЦГБ.

- Кардиология, люди лежат в коридоре! Сердечники, которым необходим покой, мимо ходят сами больные, медперсонал, сутками горит свет - разве это нормально?! - возмутилась на странице Андрея Чибиса в «ВКонтакте» Ирина Образцова.

В минздраве региона провели проверку и отреагировали на жалобу.

- В настоящее время проводится капитальный ремонт лечебного корпуса с 4 по 7 этажи. В связи с тем, что больница не останавливает лечебный процесс на период ремонта и продолжает оказывать медицинскую помощь в полном объеме, некоторые отделения временно переведены на площади других отделений и могут испытывать временный дефицит площадей. По этой причине в кардиологическом отделении несколько пациентов кратковременно размещены в коридоре отделения, - пояснили в профильном министерстве.

Также там отметили, что такое краткосрочное размещение больных допускается.

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