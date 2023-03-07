Мурманская область участвует в туристической премии от «Комсомольской правды»

Имена победителей будут объявлены в конце апреля. Фото: kp.ru

Мурманская область участвует в туристической премии «Маршрут построен» от медиагруппы «Комсомольская правда». Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по интересным местам России.

Так, в номинацию «Событие года» вошел Арктический фестиваль «Териберка», а в номинацию «Национальное наследие» - фестиваль фольклора «Беломорье», сообщает комитет по туризму региона.

Отдать свой голос за Мурманскую область можно на сайте премии до 10 апреля. За одного номинанта можно голосовать не чаще одного раза в сутки.

Имена победителей будут объявлены в конце апреля.

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