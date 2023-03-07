Ученые ММБИ поделились своими впечатлениями о береговых исследованиях в Мурманской области

Береговые экспедиции проводятся ММБИ ежегодно. И каждый год – это не только море данных, но и море впечатлений. Фото: vk.com/mmbi51

Ученые ММБИ в преддверии 8 Марта поделились впечатлениями о своей работе - с марта по ноябрь 2022 года они занимались изучением морских прибрежных экосистем Мурманского берега: воды, донных животных, водорослей, птиц и загрязнений. Исследования проходили в Кольском заливе, Териберской губе, Печенгской губе и в Дальних Зеленцах.

Береговые экспедиции проводятся ММБИ ежегодно. И каждый год – это не только море данных, но и море впечатлений.

- В береговых экспедициях ценю возможность побывать в различных и труднодоступных районах Мурманской области, собрать редкий материал по численности и видовому составу птиц. Главной практической задачей в 2022 году было собрать мидий, посчитать их биомассу и соотнести с численностью птиц. Птицы мне очень нравятся, приятно наблюдать за ними, находить места гнездования и узнавать особенности их биологии и экологии в нашем регионе, – говорит Анастасия Гурба, стажер-исследователь лаборатории орнитологии и паразитологии ММБИ.

А стажер-исследователь лаборатории зообентоса Ольга Смолькова изучает песчаную ракушку Mya arenaria – уникальный живой организм.

- Среди множества других видов они единственные выбрали этот странный жизненный путь – закапываться так глубоко в грунт. Они выдерживают сильнейшее распреснение, являясь при этом морскими моллюсками, выживают в условиях сильнейшего дефицита кислорода. Удивительные моллюски. И на мой взгляд очень красивые, – отмечает девушка.

Ученые также изучали мидий, мшанки, донные водоросли. За все время исследований ученым удалось решить много задач. Результаты складываются в одну общую картину состояния морских прибрежных экосистем.

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