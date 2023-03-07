Решавшая убить экс-возлюбленного мурманчанка спряталась в шкафу в его квартире

Мурманчанка взяла молоток, чтобы убить бывшего возлюбленного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске будут судить 49-летнюю женщину, которая пыталась лишить жизни экс-возлюбленного. Как сообщили в Ленинском районном суде, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, то есть совершение умышленных действий непосредственно направленных на причинение смерти другому человеку.

У женщины были ключи от квартиры бывшего, поэтому в жилье она проникла без проблем.

- Северянка спряталась в шкаф для одежды. Когда хозяин квартиры вернулся домой и лег спать, она выбралась из своего укрытия и нанесла спящему не менее двух ударов молотком по голове, - пояснили с суде.

Проснувшись от боли и шока, мурманчанин стал сопротивляться, его обидчица успела нанести ему еще несколько ударов в живот и грудь.

Врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

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