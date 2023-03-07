В Мурманске сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей цветами и подарками

Девушки благодарили дорожных полицейских за теплые и неожиданные поздравления. Фото: ГИБДД по МО

В преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД устроили для мурманских женщин-водителей сюрприз, поздравляя их на площади Пять Углов.

- Автоинспекторы дарили северянкам цветы и подарки, желали безопасных дорог. Девушки благодарили дорожных полицейских за такие теплые и неожиданные поздравления, - отметили в УГИБДД по Мурманской области.

Кроме того, представительницам прекрасного пола, которые пришли в регистрационно-экзаменационное подразделение для регистрации своей машины или получения водительских прав, инспекторы вручали праздничные открытки, обложку для документов и небольшие сладкие подарки.

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