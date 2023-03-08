Мурманская область оказалась на втором месте по продаже духов с феромонами

В 2022 году продажи духов с содержанием феромонов выросли больше, чем в два раза и составили 2,33 миллиона флаконов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» проанализировали, жители каких российских регионов чаще всего покупают духи с феромонами. Оказалось, что в Мурманской области таким образом любят привлекать противоположный пол.

Так, Заполярье оказалось на втором месте по продаже подобных ароматов - 37 приобретенных упаковок духов на тысячу жителей. Регион уступает в этом плане только Новгородской области, где приходится 50 упаковок на тысячу человек. Тройку замыкает Краснодарский край (28 упаковок духов).

В 2022 году продажи духов с содержанием феромонов выросли больше, чем в два раза и составили 2,33 миллиона флаконов.

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