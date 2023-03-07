В Мурманской области идет работа по созданию КСЭОН. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области появится Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая позволит своевременно информировать людей об угрозе ЧС. Появится она на уровне региона, муниципалитетов и объектов.

КСЭОН задействуется автоматически от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению губернатора, руководителя органа местного самоуправления, организации.

В соответствии с постановлением правительства региона, будут проведены мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию КСЭОН. Систему включат в состав региональной и муниципальных систем оповещения населения Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского и Кольского районов.

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