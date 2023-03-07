Заболеваемость гриппом в Мурманской области выросла в 3,4 раза

В регионе лидируют вирусы гриппа В. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области растет заболеваемость гриппом. Так, с 27 по 5 марта темп регистрации болезни вырос в 3,4 раза по сравнению с предыдущей неделей. Также северяне чаще стали подхватывать ОРВИ (рост заболевания на 32%).

- Как и в предыдущие недели, болеют больше всего дети. На первом месте находятся заболевания среди возрастной категории 7-14 лет - 39,7%,- сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

В регионе лидируют вирусы гриппа В. По состоянию на 6 марта, всего в области зарегистрировано 1022 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, из их числа более 65% - это дети. Практически все заболевшие не были привиты.

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