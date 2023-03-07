Пытался уехать на поезде в другой город. В Апатитах мужчина накануне 8 Марта зарезал продавщицу в цветочном магазине

Мужчина пришел в цветочных магазин и зарезал продавщицу. Фото: СКР по Мурманской области

5 марта в Апатитах случилось убийство: накануне Международного женского дня в одном из цветочных магазинов на улице Фестивальной обнаружили тело продавщицы. На трупе были множественные порезы, что говорило об убийстве.

Оказалось, что в тот день в магазин пришел покупатель, который поссорился с женщиной и вытащил нож, которым стал бить жертву по голове и рукам. От ран северянка умерла на месте. Мужчина после этого попытался сбежать: сначала хотел на поезде уехать в Полярные Зори, потом - в Мурманск. Но на вокзале его задержали.

- Находящийся в составе следственно-оперативной группы эксперт-криминалист изъял с места преступления более сорока отпечатков пальцев, следы обуви и другие вещественные доказательства. Задержанный признался в содеянном и рассказал полицейским, что ранее со своей жертвой знаком не был и преступление совершил на почве внезапно возникшей неприязни, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении 35-летнего жителя Полярных Зорь возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Как пояснили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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