В Мурманске откроют первую благотворительную столовую

16 марта в Мурманске откроется первая в городе благотворительная столовая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 марта в Мурманске откроется первая в городе благотворительная столовая. Она расположится на проспекте Ленина, сейчас в помещении завершаются последние приготовления к приему посетителей. Зал рассчитан на то, что в нем будут находиться одновременно 30 человек.

- Планируется, что столовая будет работать по будням. Ее посетителями станут жители Мурманска, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В фонде знают, что за этой формулировкой зачастую скрываются сложные и порой трагичные судьбы северян. Часть талонов на бесплатное питание в столовой будет распространяться через Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения и соцслужбы Мурманска, часть – через волонтеров, - сообщили в благотворительном фонде «Добрый мир».

Его представители также продолжат традицию «Добрых обедов», когда горячее питание раздают в различных точках Мурманска.

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