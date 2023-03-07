Мурманская область примет участие в международной туристической выставке

Мурманская область будет участвовать в международной туристической выставке «Интурмаркет», которая с 13 по 15 марта пройдет в Москве. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область будет участвовать в международной туристической выставке «Интурмаркет», которая с 13 по 15 марта пройдет в Москве.

На стенде Мурманской области в Экспоцентре будут работать: Лапландский природный заповедник, 10 представителей бизнеса в сфере туризма и гостеприимства, Туристский информационный центр и Центр кластерного развития региона, комитет по туризму Мурманской области и Агентство развития Мончегорска.

Насыщенная деловая программа включает в себя более 170 мероприятий, сообщает комитет по туризму региона.

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