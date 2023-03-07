«Возможно, Апатиты станут новой Венецией». Арт-медиатор увидел потенциал в заполярном наукограде

Цитату разместил у себя телеведущий Андрей Малахов, который призвал северян и гостей Заполярья посетить Центр современного искусства «Сияние». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Искусствовед и арт-медиатор Илья Крончев-Иванов в своем Telegram-канал «Деньги в искусство» написал про Апатиты, отметив огромный потенциал города.

- Возможно, Апатиты когда-нибудь и станут новой Венецией. У города есть для этого огромный потенциал: природный, исторический, научный, культурный, ценностный, мифологический. Выжить вопреки и несмотря ни на что, дать плоды и стать наиболее ценным в своем виде. Вот, что доказывают нам растения, цветущие за полярным кругом, - говорится в Telegram-канале.

Цитату разместил у себя телеведущий Андрей Малахов, который призвал северян и гостей Заполярья посетить Центр современного искусства «Сияние».

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