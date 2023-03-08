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НовостиОбщество8 марта 2023 7:31

В Мурманской области поощрили 36 народных дружинников за защиту госграницы

Благодаря их работе было выявлено 30 нарушителей пограничного режима
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Дружинники более 800 раз выходили на защиту границы вместе с пограничниками.

Дружинники более 800 раз выходили на защиту границы вместе с пограничниками.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Алакуртти подвели итоги участия членов добровольных народных дружин в защите госграницы РФ. Так, в минувшем году дружинники более 800 раз выходили на защиту границы вместе с пограничниками.

- Благодаря полученной от народных дружинников информации, были выявлены 30 нарушителей пограничного режима. Также в Кандалакшском районе обнаружены и уничтожены 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые создавали угрозу жизни и здоровью местных жителей, - сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

За активное участие в защите госграницы страны и достигнутые при этом результаты поощрили правами губернатора Мурманской области 7 дружинников, начальника Пограничного управления – 8 дружинников, начальника Службы в Алакуртти – 11 дружинников.

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