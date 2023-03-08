В Мурманской области поощрили 36 народных дружинников за защиту госграницы

Дружинники более 800 раз выходили на защиту границы вместе с пограничниками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Алакуртти подвели итоги участия членов добровольных народных дружин в защите госграницы РФ. Так, в минувшем году дружинники более 800 раз выходили на защиту границы вместе с пограничниками.

- Благодаря полученной от народных дружинников информации, были выявлены 30 нарушителей пограничного режима. Также в Кандалакшском районе обнаружены и уничтожены 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые создавали угрозу жизни и здоровью местных жителей, - сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

За активное участие в защите госграницы страны и достигнутые при этом результаты поощрили правами губернатора Мурманской области 7 дружинников, начальника Пограничного управления – 8 дружинников, начальника Службы в Алакуртти – 11 дружинников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru