Специалисты составили статистический портрет женщины из Мурманской области

33% женщин получили высшее профессиональное образование, среднее профессиональное – 42%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В преддверии Международного женского дня специалисты Мурманскстата собрали статистический портрет жительницы Мурманской области.

Всего в регионе живет 352,8 тысячи женщин или 53% от общей численности постоянного населения. Дамы живут в среднем 73 года, тогда как мужчины – на 9 лет меньше.

- Средний возраст наших землячек – 42,7 года, причем для городской местности этот показатель составил 43 года, сельской – 38,8 года. Также в Заполярье, по данным на 2020 год, проживала 1091 долгожительница, отметившая 90-летний юбилей, - сообщили в ведомстве.

33% женщин получили высшее профессиональное образование, среднее профессиональное – 42%.

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