Специалисты составили статистический портрет женщины из Мурманской области

33% женщин получили высшее профессиональное образование, среднее профессиональное – 42%.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В преддверии Международного женского дня специалисты Мурманскстата собрали статистический портрет жительницы Мурманской области.
Всего в регионе живет 352,8 тысячи женщин или 53% от общей численности постоянного населения. Дамы живут в среднем 73 года, тогда как мужчины – на 9 лет меньше.
- Средний возраст наших землячек – 42,7 года, причем для городской местности этот показатель составил 43 года, сельской – 38,8 года. Также в Заполярье, по данным на 2020 год, проживала 1091 долгожительница, отметившая 90-летний юбилей, - сообщили в ведомстве.
33% женщин получили высшее профессиональное образование, среднее профессиональное – 42%.
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