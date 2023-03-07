За последние два года в Мурманской области создали 850 рабочих мест в рыбной промышленности

Рыболовством и переработкой в регионе занимаются около 150 организаций.
Фото: Нигина БЕРОЕВА
За два последних года в Мурманской области на 850 человек выросло число работников рыбопромышленной отрасли. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Всего в Заполярье рыболовством и переработкой занимаются около 150 организаций, в отрасли работает порядка 7,5 тысячи человек.
- Дополнительно было создано 850 рабочих мест в 2021 и 2022 году. Стоит отметить, что рыбохозяйственный комплекс по размеру зарплат входит в пятерку высокооплачиваемых отраслей региона, – сказал Андрей Чибис.
Он также подчеркнул, что несмотря на санкции и существующие ограничения, отрасль динамично развивается. Так, в прошлом году добыча рыбы и морепродуктов составила 576 тысяч тонн, производство рыбы – порядка 478 тысяч тонн.
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