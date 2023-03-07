С начала 2023 года в Мурманскую область привлекли 59 новых медработников

Кроме того, медики получают полярные надбавки в полном объеме вне зависимости от возраста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области работают над проблемой с нехваткой врачей. Так, за два первых месяца 2023 года в регион привлекли 59 медработников, среди которых 38 врачей и 21 специалист со средним медицинским образованием.

При трудоустройстве по дефицитным специальностям врач получает региональные и федеральные выплаты, которые, начиная с этого года, можно суммировать. Максимальный размер выплат по разным муниципалитетам составляет от 1 до 3 миллионов рублей.

- Медработников обеспечивают служебным жильем, также они могут получить компенсацию оплаты аренды квартиры за счет регионального бюджета. Есть и единовременная соцвыплата на покупку или строительство жилья, – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Кроме того, медики получают полярные надбавки в полном объеме вне зависимости от возраста. Выплаты производятся уже 188 специалистам.

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