Экипаж корабля «Адмирал Левченко» Северного флота установил рекорд Вооруженных Сил России

Военнослужащие пересекли проливы при выполнении задач отрядом боевых кораблей Северного флота. Фото: пресс-служба СФ

Противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота установил рекорд Вооруженных Сил России. Экипаж судна впервые в истории совершил проход в сложной ледовой обстановке проливов Британский канал и Де-Брюйне архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Этот факт попал в Книгу рекордов ВС РФ за 2022 год.

- Военнослужащие пересекли проливы при выполнении задач отрядом боевых кораблей Северного флота в составе Арктической экспедиционной группировки. Всего было пройдено более 7800 тысяч морских миль, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: экипаж вертолета Ка-27 Северного флота впервые совершил посадку на остров Яя и попал в книгу рекордов.

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