Северянкам рассказали, как самочувствие матери влияет на развитие малыша

Хорошее самочувствие во время беременности очень важно, ведь здоровье и настроение мамы напрямую влияет на развитие малыша. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хорошее самочувствие во время беременности очень важно, ведь здоровье и настроение мамы напрямую влияет на развитие малыша. Специалисты рассказали, как комфортно чувствовать себя во время беременности и помочь малышу родиться здоровым.

- Уделите особое внимание вашему образу жизни и распорядку дня. Откажитесь от вредных привычек, если таковые имеются. Постарайтесь минимизировать стрессовую нагрузку, по возможности делегируйте обязанности и сократите объем работы, выделяйте достаточно времени на сон (не менее 7-8 часов). Настраивайте себя на позитивный лад, отстраняйтесь от негативных новостей, ведь ваше спокойствие очень важно в этот период, - советует медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Дмитриева.

Питание должно быть сбалансированным: в свой рацион надо включить больше овощей и фруктов, не стоит забывать про рыбу и мясо, крупы и кисломолочные продукты. При этом надо ограничить потребление сладкого и мучного, чтобы избежать набора лишнего веса, который неблагоприятно сказывается на течении беременности. Важно не переедать, а чтобы не испытывать дискомфорт и изжогу, есть чаще, но небольшими порциями.

Питьевой режим должен быть комфортным. Обычную питьевую воду (если нет противопоказаний) в течение всей беременности можно пить в любых количествах. А вот крепкий чай и кофе, создающие лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему, гораздо полезнее заменить на компоты, морсы и свежевыжатые соки.

- Не «засиживайтесь», но и не перегружайте себя. Рациональная физическая активность во время беременности (при отсутствии противопоказаний) – залог хорошего самочувствия, а также быстрого восстановления после родов. Полезными будут пешие прогулки, плавание, а также любые комплексы упражнений для беременных. Не принимайте никаких медицинских препаратов без назначения. Тщательно следите за своим здоровьем и самочувствием, при малейших проблемах консультируйтесь со своим лечащим врачом, - отмечает Екатерина Дмитриева.

Также будущим мамам стоит обновить гардероб, сменить тесную одежду на более комфортную и удобную, без ремней и резинок. И одно из золотых правил - следить за гигиеной и регулярно принимать душ.

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