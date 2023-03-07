«Комсомольская правда»-Мурманск» стала одним из самых популярных подписных изданий в Мурманской области

"КП"-Мурманск" входит в число самых любимых газет у северян. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Комсомольская правда»-Мурманск» остается одним их самых популярных подписных изданий в Мурманской области.

- Традиционно высоким спросом среди жителей Мурманской области пользуются еженедельные газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», а также региональное издание — «Мурманский вестник», - сообщил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Самые активные подписчики живут в Мурманске.

Также «Комсомольская правда»-Мурманск» входит в десятку самых цитируемых СМИ региона.

Напомним: накануне Дня российской печати, который отмечается 13 января, в Мурманске при поддержке «Комсомольской правды»-Мурманск» прошел тематический квиз «Особое мнение». В команды объединились сотрудники редакций различных СМИ региона и пресс-службы.

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