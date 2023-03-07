В Апатитах спасателям пришлось срочно убирать ледяной нарост на жилом доме

Спасателям пришлось работать на высоте. Фото: vk.com/passapatity

В Апатитах сотрудники Профессиональной аварийно-спасательной службы два часа удалял ледяной нарост с жилого дома №54 на улице Ферсмана.

Наледь вытянулась на пять этажей и уже начала крошиться, рискуя сорваться на головы прохожим или на машины - нависла она прямо над аркой.

Наледь протянулась на пять этажей. Фото: vk.com/passapatity

- На все ушло два часа на высоте с применением альпинистского снаряжения. Хочется отметить, что все апатитские спасатели регулярно повышают свои профессиональные навыки путем обучения в различных профильных учебных центрах, - отметили в Профессиональной аварийно-спасательной службе.

Напомним: в Мурманске сосулька пробила лобовое стекло автомобиля. Инцидент произошел на проспекте Кольском.

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