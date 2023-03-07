Житель Апатитов зарезал знакомого и раскаялся

Убийство произшло во время застолья. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области будут судить 32-летнего жителя Апатитов, который накануне Нового года убил друга. Как сообщает СУ Следственного комитета региона, мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Вечером 22 декабря обвиняемый выпивал со своим знакомым в одной из квартир на улице Космонавтов. Возник конфликт из-за нанесенных злоумышленнику оскорблений, последний ножом ударил в грудь и живот потерпевшего, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Травмы оказались смертельны, жертва умерла на месте. А сам злоумышленник раскаялся. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

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