В Мурманской области раскаявшийся хакер решил помогать детям

33-летний житель Кольского района Мурманской области, совершавший преступления в сети, пытается исправиться. Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летний житель Кольского района Мурманской области, совершавший преступления в сети, пытается исправиться.

- Мужчина причастен к созданию, распространению и использованию компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для копирования информации, содержащейся в ней, или нейтрализации средств ее защиты, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

При этом северян совершил явку с повинной, а также всячески старается исправить свою вину. Например, он помогает детям, оставшимся без попечения родителей. С учетом всех смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напомним: три жителя Мурманской области финансировали террористические организации. Им объявлены предостережения от ФСБ.

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