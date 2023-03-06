В Мурманской области появятся 24 образовательных пространства «Уникум»

В Мурманской области откроются 24 образовательных пространства «Уникум». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области откроются 24 образовательных пространства «Уникум». Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, первые из них будут готовы уже на этой неделе.

«Уникум» представляет собой современно оборудованные площадки на базе кабинетов физики, химии, информатики и биологии. В них школьники смогут глубже погрузиться в эти предметы, заниматься научной деятельностью и готовиться к олимпиадам.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» и плана «На Севере – жить» с 2020 года по 2022 год более 1,5 миллиарда рублей выделили на создание и развитие инфраструктуры для юных северян.

В этом году откроется IT-куб в Кировске, а на проекты по сопровождению и поддержке талантливых детей будет направлено более 160 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru