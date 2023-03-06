В Мурманской области к ноябрю отремонтируют мосты через реки Средняя и Малая Средняя

Мосты должны быть готовы к 1 ноября 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области определили подрядчика, который обновит мосты через реки Средняя и Малая Средняя, что находятся на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За ремонт возьмется ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».

- На обоих мостах будут отремонтированы дорожные полотна, пролетные строения, восстановлены защитные слои элементов опор, фундаментов, оснований. Планируется устройство водоотводных сооружений, укрепление откосов, - сообщили в минтрансе региона.

Мосты должны быть готовы к 1 ноября 2023 года.

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