Директор Кольской АЭС поздравил женщин с праздником

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Фото: Кольская АЭС

На Кольской АЭС работают 2156 человек, из них женщин – 450 (21%). В список самых необычных женских профессий вошли: лаборант-радиометрист, лаборант-металлограф, инженер-электроник, инженер по вентиляции, электромонтер, аппаратчик очистки сточных вод. Самым «женским» производственным подразделением считается химический цех - из 103 работников в нем трудятся 54 женщины. Руководящие должности на станции занимают 7 представительниц прекрасного пола.

- Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с праздником весны – Международным женским днем! Вы, обладая неиссякаемым терпением, безграничной мудростью и интуицией, являетесь нашим самым большим богатством! Любовь и забота, исходящие от вас, делают нас сильнее, придают уверенности, помогают преодолевать любые преграды. Благодаря вам мы, мужчины, достигаем высоких результатов на производстве, стремимся быть достойными как на работе, так и вне ее. Желаю вам здоровья, красоты, новых впечатляющих профессиональных достижений, – поздравил всех женщин с 8 Марта директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

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