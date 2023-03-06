В Больничном городке Мурманска в снегу застряла машина скорой помощи

Официальных комментариев по случившемуся пока не поступало. Фото: vk.com/murmanskgroup

На минувших выходных Мурманск накрыл сильный снегопад, после которых в городе подросли сугробы и образовалась снежная каша на дорогах.

Очевидцы сообщают, что в Больничном городе в снегу забуксовала машина скорой помощи.

- Вкратце о ситуации на Павлова. Это единственная дорога из двора, которую за всю зиму никто не чистил. За последнюю неделю уже несколько раз ее блокировали застрявшие авто, - сообщил один из подписчиков паблика «Мурманск» (18+).

Официальных комментариев по случившемуся пока не поступало.

Напомним: в аэропорту Мурманска за пределы полосы выкатился самолет.

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