Задержанный из-за выката с полосы самолет до Архангельска вылетел из Мурманска

На время задержки им предоставили бесплатную воду и горячее питание.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Около 8 утра 6 марта в аэропорту «Мурманск» со взлетно-посадочной полосе во время руления выехал самолет, который должен был улететь в Архангельск.
Из-за этого рейс задержали до 13.15. Сейчас он выполняется, на борту находятся 49 пассажиров.
На время задержки им предоставили бесплатную воду и горячее питание.
Напомним: случившимся заинтересовались правоохранительные органы.
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