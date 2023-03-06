Задержанный из-за выката с полосы самолет до Архангельска вылетел из Мурманска

На время задержки им предоставили бесплатную воду и горячее питание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около 8 утра 6 марта в аэропорту «Мурманск» со взлетно-посадочной полосе во время руления выехал самолет, который должен был улететь в Архангельск.

Из-за этого рейс задержали до 13.15. Сейчас он выполняется, на борту находятся 49 пассажиров.

На время задержки им предоставили бесплатную воду и горячее питание.

Напомним: случившимся заинтересовались правоохранительные органы.

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