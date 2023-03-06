Молодых ученых включат в приоритетную категорию заявителей программы «Свой дом в Арктике»

Меры поддержки молодых ученых в Заполярье ранее обсудили в правительстве региона с участием представителей сообщества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С июля 2022 года в Мурманской области действует программа «Свой дом в Арктике», по которой выдано уже 218 сертификатов. В число льготных получателей, куда уже, например, входят многодетные семьи и участники СВО, войдут также молодые ученые.

Научные и научно-педагогические работники до 35 лет включительно смогут получить до 1,5 миллиона рублей на покупку дома или домокомплекта или строительство дома.

- Также тем, у кого нет своего жилья, будут компенсировать расходы на аренду квартир: 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других городах, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Меры поддержки молодых ученых в Заполярье ранее обсудили в правительстве региона с участием представителей сообщества.

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