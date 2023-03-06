По программе «Свой дом в Арктике» за восемь месяцев выдали 218 сертификатов

Также в число льготных участников программы войдут молодые ученые. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле 2022 года в Мурманской области заработала программа «Свой дом в Арктике».

- За восемь месяцев было выдано 218 сертификатов на общую сумму в 358 миллионов рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Среди получивших сертификаты - многодетные и молодые семьи, участники СВО и ветераны боевых действий, врачи и учителя.

Также в число льготных участников программы войдут молодые ученые.

Напомним: под «Свой дом в Арктике» разрабатывают льготную ипотеку.

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