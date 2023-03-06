Проверки по факту случившегося проводят транспортные следователи и прокуроры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 8.08 6 марта в аэропорту «Мурманск» произошло ЧП с самолетом авиакомпании «Северсталь», который должен был вылететь в Архангельск. При рулении он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

На время буксировки самолета на центральный перрон воздушную гавань закрыли до 10.00. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме. Рейс до Архангельска ориентировочно будет выполнен в 13.15.

- Пассажирам задержанного рейса уже предоставлена вода. Также справки о задержке рейса авиакомпания будет выдавать бесплатно, - сообщила официальный представитель аэропорта «Мурманск» Ольга Хабарова.

Проверки по факту случившегося проводят транспортные следователи и прокуроры. В воздушной гавани сообщили, что замеры коэффициента сцепления, в том числе повторные, в пределах установленной нормы.

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