Транспортная прокуратура и следователи начали проверку после происшествия в аэропорту «Мурманск»

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при рулении. Фото: пресс-служба аэропорта "Мурманск"

Около восьми утра в аэропорту «Мурманск» при рулении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании «Северсталь», который должен был улететь в Архангельск.

- На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет. В настоящее время пассажиры ожидают вылет в здании аэропорта, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

В ведомстве проводят проверку по факту случившегося, также к выяснению обстоятельств подключились следователи Мурманского следственного отдела на транспорте.

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