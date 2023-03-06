В МЧС рассказали причину появления черного дыма у нефтебазы в Мурманске

Со стороны нефтебазы заметили сильный дым. Фото: скриншот видео/t.me/dtp_ch_51

Утром 6 марта водители сняли на Подгорной улице в Мурманске густой черный дым, идущий со стороны нефтебазы.

Со стороны было похоже, что на прибрежной территории идет сильный пожар. Ситуацию прокомментировали в МЧС по Мурманской области.

- Пожара нет, осуществляется парение цистерн, - пояснила заместитель начальника отдела информации и связи с общественностью МЧС по Мурманской области Александра Веремей.

Напомним: из пожара в девятиэтажном доме в Оленегорске спасли 10 человек. Возгорание тушили 3,5 часа.

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