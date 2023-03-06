Пять тысяч человек пришли на открытие «Праздника Севера» в Мурманске

Церемония открытия Полярной Олимпиады состоялась на Центральном стадионе Профсоюзов. Фото: правительство Мурманской области

4 марта в Мурманске торжественно открыли 88-й «Праздник Севера» и «63-й Праздник Севера учащихся». На Центральный стадион Профсоюзов, где прошла церемония, пришло порядка пяти тысяч человек, еще 20 тысяч посмотрели трансляцию в сети.

- Хочу поблагодарить организаторов, спортсменов, волонтеров за яркий праздник. Есть первые итоги соревнований по зимнему виндсерфингу, альпинизму, горнолыжному спорту. Всем желаю ярких впечатлений, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Программу Полярной Олимпиады можно прочитать здесь.

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