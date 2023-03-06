Школьник из Кандалакши получил письмо от Владимира Путина

Новый ФОК в Кандалакше построили по поручению президента. Фото: правительство Мурманской области

4 марта в Кандалакше торжественно при участии министра спорта Олега Матыцина открыли новый ФОК. Спорткомплекс был построен по поручению президента. При этом несколько лет назад Владимиру Путину написал школьник из Кандалакши Кирилл Исаков, чье письмо и стал точкой отправления для создания ФОКа.

Президент не только прочитал письмо юного северянина, но и лично ответил на него. Сам Кирилл занимается самбо, и глава государства ответил ему, что это прекрасный вид спорта, и новый спорткомплекс, конечно, нужен.

- Я не ожидал, что Владимир Владимирович увидит мое письмо, и испытал настоящий шок, когда пришел его ответ. Я хочу сказать большое спасибо президенту, что сдержал слово и поддержал развитие спорта и единоборств в Кандалакше, - цитирует Кирилл паблик «Кандалакша» (18+).

Напомним: в Мурманске 4 марта торжественно открыли 88-й международный Праздник Севера и 63-й Праздник Севера учащихся.

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