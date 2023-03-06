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НовостиОбщество6 марта 2023 5:31

Жители Мончегорска предупредили о накоплении загрязняющих веществ в воздухе

Для этого сложились неблагоприятные метеоусловия
Ника СВЕТЛОВА
В Мончегорске сложились неблагоприятные метеоусловия.

В Мончегорске сложились неблагоприятные метеоусловия.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На выходных жителей Мончегорска предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, которые продлились до вечера воскресенья. Они создали условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе.

- Напомним, неблагоприятные метеоусловия – это краткосрочное сочетание метеорологических факторов, затрудняющих рассеивание загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, - сообщили в администрации Мончегорска.

Все выходные в Мурманской области шел сильный снег.

Напомним: главу Мончегорска Дмитрия Староверова отправили в отставку. Решение принял Совет депутатов города.

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