В Снежногорске спустя месяц после открытия прохудилась крыша нового хоккейного корта

Каток открыли в январе этого года. Фото: скрин видео vk.com/pankofden
В Снежногорске прохудилась крыша нового хоккейного корта. Видео со случившимся опубликовали в группе «ЗАТО Александровск» (18+).
- Похоже, постройка сломалась немножко - крыша порвалась. Так что покатались и хватит, - говорит автор ролика Денис Панков.
Каток открыли в январе этого года, он стал подарком городу на его 50-летний юбилей.
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