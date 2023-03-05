В Снежногорске спустя месяц после открытия прохудилась крыша нового хоккейного корта

Каток открыли в январе этого года. Фото: скрин видео vk.com/pankofden

В Снежногорске прохудилась крыша нового хоккейного корта. Видео со случившимся опубликовали в группе «ЗАТО Александровск» (18+).

- Похоже, постройка сломалась немножко - крыша порвалась. Так что покатались и хватит, - говорит автор ролика Денис Панков.

Каток открыли в январе этого года, он стал подарком городу на его 50-летний юбилей.

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