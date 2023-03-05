В церемонии открытия 88-го Праздника Севера принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин

В этом году в рамках Праздника Севера состоится 17 соревнований по 13 зимним видам спорта. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске 4 марта торжественно открыли 88-й международный Праздник Севера и 63-й Праздник Севера учащихся. В церемонии в том числе приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор региона Андрей Чибис.

Министр отметил, что рад быть гостем масштабного спортивного события и пожелал Мурманской области процветания , а всем участникам - побед и радости.

- Полярная Олимпиада — это о том, чтобы наши дети были здоровы, чтобы у нас было много спортивных залов и, чтобы несмотря на такую огромную разницу в видах спорта, каждый мог выбрать свой, — сказал Олег Матыцин.

После мультимедийного и огненного шоу флаг соревнований поднял призер Олимпийских игр в Ванкувере Алексей Петухов. Кульминацией праздника стали символическая эстафета и зажжение огня Полярной Олимпиады.

В этом году в рамках Праздника Севера состоится 17 соревнований по 13 зимним видам спорта. Всего будет разыграно более 500 комплектов медалей, а участников ожидается около 5 тысяч.

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