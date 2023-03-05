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НовостиОбщество5 марта 2023 8:38

Жительница Мурманска отсудила у управляющей компании 150 тысяч рублей за перелом руки

Женщина поскользнулась возле дома
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Представитель управляющей организации на судебное заседание не явился.

Представитель управляющей организации на судебное заседание не явился.

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Мурманска обратилась в суд с иском к управляющей компании, требуя компенсацию морального вреда. 20 января 2022 года северянка получила перелом руки, отметив, это произошло из-за плохой уборки во дворе дома.

Выяснилось, что женщина получила травму после падения, поскользнувшись из-за гололеда, который должна была устранить УК.

- Представитель управляющей организации на судебное заседание не явился, возражений относительно исковых требований не предоставил, как и доказательств того, что наледь была устранена в день падения мурманчанки либо накануне, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Судом встал на сторону женщины - с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.

Решение еще не вступило в законную силу.

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