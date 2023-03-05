Жительница Мурманска отсудила у управляющей компании 150 тысяч рублей за перелом руки

Представитель управляющей организации на судебное заседание не явился.
Фото: Даниил ОПАРИН
Жительница Мурманска обратилась в суд с иском к управляющей компании, требуя компенсацию морального вреда. 20 января 2022 года северянка получила перелом руки, отметив, это произошло из-за плохой уборки во дворе дома.
Выяснилось, что женщина получила травму после падения, поскользнувшись из-за гололеда, который должна была устранить УК.
- Представитель управляющей организации на судебное заседание не явился, возражений относительно исковых требований не предоставил, как и доказательств того, что наледь была устранена в день падения мурманчанки либо накануне, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.
Судом встал на сторону женщины - с управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.
Решение еще не вступило в законную силу.
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