В Мурманске произошло массовое ДТП с участием «скорой»

В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Вечером 4 марта около дома №36/10 на улице Павлова столкнулись три машины.

- Водитель Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «скорой», из-за чего произошло столкновение. Затем карета скорой помощи столкнулась с Toyota, - сообщили в УГИБДД региона.

В ДТП никто не пострадал, транспорт получил механические повреждения. Все участники отправились в подразделение госавтоинспекции для оформления аварии.

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