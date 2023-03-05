В обкоме КПРФ в Мурманске установили бюст Сталина

Заказ выполнил мурманский скульптор Александр Арсентьев. Фото: vk.com/saamy

В мурманском обкоме КПРФ в преддверии 70-летней годовщины со дня кончины Иосифа Сталина установили его бюст.

- В течение нескольких лет коммунисты собирали деньги на изготовление бюста. Заказ выполнил известный мурманский скульптор Александр Арсентьев, - сообщил руководитель фракции КПРФ в мурманской облдуме Артур Попов.

Он поблагодарил всех, кто оказал помощь в увековечивании памяти политического деятеля.

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