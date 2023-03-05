В Кандалакше новый ФОК открыли вместе с министром спорта Олегом Матыциным

В новом спортивном объекте есть универсальный спортивный зал, тренажерный зал, просторные раздевалки, тренерские, комнаты отдыха. Фото: gov-murman.ru/

4 марта новый ФОК «Северное сияние» в Кандалакше открыли министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Комплекс возведен по поручению президента России.

Выступая на открытии ФОКа, министр спорта выразил уверенность в том, что сюда будут приходить и дети, и взрослые и будут ставить рекорды.

- Мурманская область славится своими спортивными традициями: воплощаются в жизнь проекты по спорту высших достижений, массовому спорту. Это вселяет уверенность, что у нас великое прошлое, стабильное настоящее и светлое, победное будущее. Будем продолжать сотрудничество с регионом. Спорт действительно становится нормой нашей жизни, – отметил Олег Матыцин.

В новом спортивном объекте есть универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тренажерный зал, просторные раздевалки, тренерские, комнаты отдыха. В здании оборудован зал единоборств, он предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по самбо, дзюдо, спортивной борьбе.

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