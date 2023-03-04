В Кольском районе водитель Chevrolet влетел в отбойник и столкнулся с Volvo

В аварии никто не пострадал. На месте работает наряд Госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 4 марта на 1349 километре автодороги Р-21 Кола в Кольском районе произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля.

- Водитель Сhevrolet, двигаясь со стороны Мурманска, не справился с управлением, после чего автомобиль занесло на встречную полосу, где машина наехала на металлический отбойник. Затем с автомобилем столкнулся Volvo XC 90, двигавшийся со стороны Петербурга, - сообщили в УГИБДД региона.

В аварии никто не пострадал. На месте работает наряд Госавтоинспекции.

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