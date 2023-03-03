Рыбаков не собираются штрафовать за ловлю в Имандре сбежавшей из садка форели

В самом озере рыбу удить можно с соблюдением требований закона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморском управлении Росрыболовства рассказали, грозит ли рыбакам административная ответственность и штрафы за ловлю форели, которая недавно сбежала в Имандру из садка рыбоводческой компании.

- Рыбу запрещено ловить в отводном канале Кольской АЭС, а также в местах, находящихся ближе 500 метров к рыбоводческих предприятиям. За ловлю в этих местах наступает ответственность по статье 8.37 КоАП РФ, - прокомментировал «КП»-Мурманск» заместитель руководителя управления Константин Долишний.

В самом озере рыбу удить можно с соблюдением требований закона.

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