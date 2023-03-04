В Мурманске наградили финалистов городских педагогических конкурсов и фестивалей

Педагогов наградили в таких конкурсах, как «Ступеньки мастерства», «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям», «Педагогические надежды». Фото: t.me/morar_51/

В Детской театральной школе Мурманска прошла торжественная церемония награждения победителей городских педагогических конкурсов и фестивалей. Также на мероприятии подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

- Мурманский девятиклассник Михаил Мелещенко стал лучшим в области сразу по трем предметам - русскому языку, английскому языку и обществознанию, а также призером по математике. Поздравляю Михаила с высокими результатами и благодарю всех учителей, которые помогают нашим школьникам достигать успехов в науке, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь в своем Telegram-канале.

А педагоги получили награды в таких конкурсах, как «Ступеньки мастерства», «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям», «Педагогические надежды». Всего в финал конкурсов педагогического мастерства вышли 104 педагога.

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